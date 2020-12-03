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Перстень.

Хай-тек: подзаряжать мобильник от тела владельца будет "волшебный перстень"

© Sputnik / Алексей Филиппов
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201203/32750096/khay-tek-podzaryazhat-mobilnik-ot-tela-vladeltsa-budet-volshebnyy-persten.html

Пока безымянный гаджет существует лишь в качестве задумки, но есть вероятность, что разработчик доведет его до практической реализации.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Южнокорейская компания Samsung подала патент на кольцо с беспроводной зарядкой, способное получать энергию от тела пользователя. На оригинальную разработку обратило внимание издание Gizmochina.

​Устройство, внешне напоминающее кольцо, получило внутренний магнитный диск, который перемещается, когда рука пользователя находится в движении. Процесс генерирует электричество, превращая гаджет в своего рода мини-генератор.

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© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Устройство также способно использовать тепло от тела пользователя для выработки энергии.

Инженеры планирует установить в устройстве небольшую батарею для хранения вырабатываемой электроэнергии перед зарядкой смартфонов. Кольцо станет резервным источником питания, которое сможет передавать энергию в телефон посредством беспроводной зарядки.

Пока безымянный гаджет существует лишь в качестве задумки. Но есть вероятность, что южнокорейская компания доведет его до реализации.

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