Хай-тек: подзаряжать мобильник от тела владельца будет "волшебный перстень"

Пока безымянный гаджет существует лишь в качестве задумки, но есть вероятность, что разработчик доведет его до практической реализации.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Южнокорейская компания Samsung подала патент на кольцо с беспроводной зарядкой, способное получать энергию от тела пользователя. На оригинальную разработку обратило внимание издание Gizmochina.

​Устройство, внешне напоминающее кольцо, получило внутренний магнитный диск, который перемещается, когда рука пользователя находится в движении. Процесс генерирует электричество, превращая гаджет в своего рода мини-генератор.

Устройство также способно использовать тепло от тела пользователя для выработки энергии.

Инженеры планирует установить в устройстве небольшую батарею для хранения вырабатываемой электроэнергии перед зарядкой смартфонов. Кольцо станет резервным источником питания, которое сможет передавать энергию в телефон посредством беспроводной зарядки.

Пока безымянный гаджет существует лишь в качестве задумки. Но есть вероятность, что южнокорейская компания доведет его до реализации.

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