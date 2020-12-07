В России утверждены нормы по перевозке и хранению вакцины "Спутник V"

Система перемещения препаратов с учетом поддержания постоянного температурного режима, который нельзя нарушать, называется "холодовой цепью".

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Роспотребнадзор утвердил правила доставки "Спутник V" к местам проведения вакцинаций.

Оборудование, с помощью которого перевозят и хранят вакцину, должно обеспечивать температуру минус 18 градусов и ниже, сообщает РИА Новости.

Для транспортировки вакцины рекомендовано использовать термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники, сухой лед и авторефрижераторы. Хранить вакцину в больницах и прививочных пунктах должны будут в морозильных камерах, либо в контейнерах с сухим льдом, гласит регламент.

Такая система перемещения препаратов с учетом поддержания постоянного температурного режима, который нельзя нарушать, называется "холодовой цепью".

Постановление вступает в силу на следующий день после публикации и будет действовать до 1 марта 2021 года.

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Иммунопрепарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Партии для поставок на зарубежные рынки будут производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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