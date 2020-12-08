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Частичное солнечное затмение, архивное фото

Московский планетарий проведет онлайн-трансляцию солнечного затмения

© Sputnik / Aleksander Kryazhev
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201208/32804971/moskovskiy-planetariy-provedet-online-translyatsiyu-solnechnogo-zatmeniya.html

Любой желающий сможет посмотреть трансляцию затмения, которое пройдет в ближайший понедельник и будет видно только на территории Южной Америки.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. На сайте Московского планетария заявлено о проведении онлайн-трансляции солнечного затмения, которое состоится 14 декабря. Уникальное небесное явление можно будет воочию увидеть только с территории Чили и Аргентины.

"Московский планетарий 14 декабря проведет бесплатную онлайн-трансляцию полного солнечного затмения с комментарием ученого, специалиста по редким небесным явлениям  Олега Угольникова", — говорится в сообщении на сайте планетария.

Затмение достигнет своей максимальной фазы в 18.00-18.25 по кишиневскому времени. Трансляция начнется 14 декабря в 16.25, ее можно будет увидеть на YouTube-канале и в социальных сетях Московского планетария.

Ворона на фоне двух небесных тел. Кения.
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Мероприятие будет сопровождаться комментариями астронома Олега Угольникова — кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН, председателя Методической комиссии и жюри Всероссийской олимпиады по астрономии.

Специалист расскажет о причинах солнечных затмений, и о том, какие существуют разновидности этого явления. Зрители трансляции также смогут узнать о затмениях, которые состоятся в следующем году и получить рекомендации астронома о том, как правильно наблюдать эти редкие астрономические явления. Кроме того, ученый поделится своим опытом наблюдений и покажет уникальные кадры затмений из своего личного архива.

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