Прост и неинвазивен: новый способ определить тяжесть пациентов с COVID-19

Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводы пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.

Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом пациентов.

Выяснилось, что в составе слез инфицированных, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов – молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом.

"Слезы — это доступные неинвазивные источники, из которых можно получить биомаркеры. Недавно было доказано, что анализ слез является полезным индикатором многих заболеваний", - говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови.

Тем не менее у пациентов с бессимптомным течением болезни или легкой формой в слезной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova