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Слезы.

Прост и неинвазивен: новый способ определить тяжесть пациентов с COVID-19

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (76)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201210/32837615/prost-i-neinvaziven-novyy-sposob-opredelit-tyazhest-patsientov-s-COVID-19.html

Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводы пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.

Коронавирус под микроскопом
REUTERS / NEXU Science Communication
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Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом пациентов.

Выяснилось, что в составе слез инфицированных, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов – молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом.

"Слезы — это доступные неинвазивные источники, из которых можно получить биомаркеры. Недавно было доказано, что анализ слез является полезным индикатором многих заболеваний", - говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови.

Тем не менее у пациентов с бессимптомным течением болезни или легкой формой в слезной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (76)

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