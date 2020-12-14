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Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5

Россия провела запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5"

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201214/32880751/russia-provela-zapusk-tyazheloy-rakety-angara-a5.html

Министерство обороны России проинформировало об успешном осуществлении второго испытательного пуска.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с макетом полезной нагрузки осуществлен с космодрома Плесецк. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", – сообщили в военном ведомстве.

​Ракета стартовала в 8.50 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Сообщается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

"Наземные средства Космических войск Воздушно-космических сил осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", – уточнили в Минобороны.

Пуск ракеты-носителя прокомментировал в Twitter глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин: "Она летает, черт возьми!!!". К своей записи он прикрепил фотографию ракеты на стартовом столе.

"В расчетное время, через 12 минут 28 секунд после старта, орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и грузо-весового макета космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее его выведение на целевую орбиту осуществляется за счет работы двигательной установки разгонного блока "Бриз-М", – отмечается в сообщении "Роскосмоса".

© Photo : Shvabe
Рогозин назвал сроки запуска тяжелой ракеты "Ангара"

"Ангара" – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива, пишет РИА Новости. До настоящего времени было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк. Легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 тонны.

Летные испытания, как ранее сообщалось, должны продолжиться в 2021 году. Планируется провести пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей". По словам собеседника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, этот пуск тоже будет осуществлен с макетом космического аппарата. Всего в рамках летных испытаний планируется провести шесть пусков.

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