В Якутии появится "Умное село"

Для жителей сел Республики Саха (Якутия) разработают единый веб-сервис "Умное село". В Министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики рассказали о его возможностях.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Новостные ленты, блоги, системы экологического мониторинга, противопожарные системы, видеонаблюдение, а также информация о перекрытии и ремонте дорог будут собраны в одном ситуационном центре каждого поселка Намского района Якутии. В Министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики РИА Новости рассказали о возможностях "Умного села" и планах разработчиков, идущих далеко за пределы Российской Федерации.

Проект "Умное село" — это аналог "Умного города", адаптированный на малые населенные пункты с учетом бюджета муниципальных образований и населения, координировать его будет районный ИТ-центр. Его создание нацелено на улучшение качества жизни граждан. С помощью интеграции информационных и коммуникационных технологий администрация сможет напрямую взаимодействовать с сообществами и инфраструктурой, а также мониторить, что происходит в населенном пункте, как он развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни граждан.

"Районные ИТ-центры создаются для того, чтобы ИТ-технологии служили развитию сел и городов республики. Проект "Умное село" получил поддержку как муниципальных властей Намского района, готовых внедрить его в наслегах, так и разработчиков цифровой платформы управления. Таким образом, данный проект может стать пилотом в цифровизации сельских поселений Якутии", — считает министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

"Умное село" также станет подспорьем для администраций муниципальных образований. Набор информационных подсистем, направленных на сбор, мониторинг, анализ данных и обработку результатов, позволит более эффективно управлять населенным пунктом, считают в министерстве.

Например, встроенные системы оповещения ГО и ЧС, пожарная сигнализация, мониторинг пожаров и паводков, видеонаблюдение и экологический мониторинг внесут положительные изменения в вопросы обеспечения безопасности. Информация, связанная с инженерными коммуникациями, станциями сотовой связи, ЖКХ, сетями электропитания, поможет качественно решать вопросы инфраструктуры населенных пунктов. А раздел, посвященный культурным учреждениям, медицине и туризму, сможет вывести на новый уровень социально-культурную деятельность сельской местности.

Основной технологией, используемой для реализации решения, выступает платформа, разработанная компанией-резидентом ИТ-парка Якутска. Она представляет собой программный комплекс в виде конструктора для создания решений самого широкого назначения.

Разработчики прогнозируют проекту большое будущее. Изначально при его создании специалисты использовали международные методы и стандарты, чтобы в дальнейшем тиражировать систему не только на территории России, но и за ее пределами. По словам разработчиков, небольшие населенные пункты за рубежом также не могут себе позволить приобретение дорогостоящих решений по автоматизации.

Планируется, что "Умное село" начнет свою работу с первого квартала 2021 года. Финансирование реализации проекта будет происходить за счет инвестиций компании разработчиков проекта, а также ежемесячной абонентской платы согласно выбранным модулям.

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