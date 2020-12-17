В Черном море Россия тестирует новую систему слежения за кораблями

Новый комплекс слежения называется "Стратегия". В настоящее время он ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В Черном море тестируют новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО "РТИ"). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В российском оборонном ведомстве неоднократно заявляли о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. Несколько раз западные суда пытались приблизиться к территориальным водам РФ.

В НИИДАР сообщили, что новый комплекс слежения называется "Стратегия", в настоящее время он ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.

Система использует "спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота". В "Стратегию" также поступает информация от загоризонтных радаров, способных засечь надводные цели на дальности в несколько сотен километров.

Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Еще комплекс способен анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки.

Другая особенность "Стратегии" заключается в том, что у нее есть возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых она получает информацию.

НИИДАР специализируется на создании радиолокационных станций (РЛС) военного назначения. В частности, институтом разработаны станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", загоризонтные станции "Подсолнух" и "Контейнер" и другие радары.

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