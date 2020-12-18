Опеределен главный научный прорыв года

Журнал Science признал создание первых вакцин от коронавируса нового типа главным научным достижением в 2020 году.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Создание первых вакцин от коронавируса "Спутник V", а также препаратов от Moderna и Pfizer-BioNTech, признано редакцией ведущего научного журнала Science главным научным прорывом года.

Ведущее американское научное издание оценило оперативность разработчиков вакцин, которые создали и испытали с рекордной скоростью препараты в разных странах мира.

"В рекордные сроки несколько вакцин против коронавируса дали веский повод говорить об их эффективности, подарив миру новую надежду. В честь этого подвига Science объявил разработки эффективных вакцин от COVID-19 научным прорывом 2020 года", — написало издание.

Журнал Science ежегодно публикует список важнейших открытий и прорывов в науке, особенно сильно повлиявших на ее развитие.

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