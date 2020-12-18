Видео — Состоялся первый в 2020 году запуск ракеты с космодрома Восточный

Старт стал первым полностью коммерческим проектом для Восточного и единственным для него в 2020 году. Следующий состоится в феврале 2021-го.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", запущенная с космодрома Восточный, выведет на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb.

Это первый полностью коммерческий старт для Восточного. До этого такого рода спутники выводились с космодрома в качестве попутной полезной нагрузки с основными российскими аппаратами, сообщает РИА Новости.

Для космодрома Восточный это шестой пуск с 2016-го. Следующий намечен на февраль 2021 года. На орбиту должны быть выведены 36 британских спутников связи OneWeb.

В одном из рабочих помещений Технического комплекса космодрома #Восточный идёт подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску. pic.twitter.com/biOEwI16cF — РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020

О предстоящем пуске ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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