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Вывоз ракеты Союз-2.1а с космическими аппаратами на стартовую площадку космодрома Восточный.

Видео — Состоялся первый в 2020 году запуск ракеты с космодрома Восточный

Пресс-служба Роскосмоса
Наука и технологии
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Старт стал первым полностью коммерческим проектом для Восточного и единственным для него в 2020 году. Следующий состоится в феврале 2021-го.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", запущенная с космодрома Восточный, выведет на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb.

Это первый полностью коммерческий старт для Восточного. До этого такого рода спутники выводились с космодрома в качестве попутной полезной нагрузки с основными российскими аппаратами, сообщает РИА Новости.

Для космодрома Восточный это шестой пуск с 2016-го. Следующий намечен на февраль 2021 года. На орбиту должны быть выведены 36 британских спутников связи OneWeb.

О предстоящем пуске ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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