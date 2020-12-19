Первый запуск российского корабля для полетов к Луне: дата названа

Разработка проекта ведется с 2009 года, после рассмотрения нескольких вариантов решено, что аппарат выведет за пределы земной атмосферы ракета-носитель "Ангара".

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Первый испытательный запуск нового российского космического корабля "Орел" в беспилотном режиме на ракете "Ангара" запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Действительно так", - сказал он.

В настоящее время Рогозин во главе делегации "Роскосмоса" посещает предприятие "Полет", на котором с 2023 года планируется начать серийное производство ракет "Ангара".

Первоначально "Орел" должен был запускаться на ракете "Русь-М" с космодрома Восточный, но в 2011 году ее проект был закрыт, и корабль пересадили на ракету "Ангара". В 2017 году "Роскосмос" принял решение проводить летные испытания "Орла" на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур, а в 2019 году корабль снова оказался на "Ангаре".

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.

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