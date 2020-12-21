Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве по вакцине

Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. В понедельник Центром Гамалеи, РФПИ, а также компаниями AstraZeneca и "Р-Фарм" был принят совместный меморандум о взаимодействии в сфере борьбы с коронавирусом и подписано соглашение о сотрудничестве.

В мероприятии также принял участие президент России Владимир Путин. В режиме видеоконференции он поздравил стороны с подписанием документов, сообщает РИА Новости.

"Вы от слов перешли к делу. От этих призывов вы перешли к реализации тех задач, которые стоят сегодня перед всем миром, перед человечеством, без всякого преувеличения. Я вас, во-первых, с этим поздравляю. Во-вторых, выражаю надежду на то, что ваше сотрудничество будет успешным. И желаю вам удачи", – сказал российский президент.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург также сообщил, что совместные испытания вакцин от коронавируса "Спутник V" и компании AstraZeneca уже начались.

Он также выразил уверенность, что комбинация препаратов "Спутник V" и AstraZeneca создаст более продолжительную вакцину от коронавируса.

Вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" объединяет то, что они обе созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Сами аденовирусы при этом используются только как средство доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека, они лишены способности к размножению.

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