Видео - Роботвист: машины задали танцевального жару

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В дискотеке, которую по случаю зимних праздников устроили создания BostonDynamics, приняли участие самые знаменитые роботы. Видеоролик с их "вечеринки" компания опубликовала на своем канале в Youtube.

Если подробней, то под мировой хит 60-х годов прошлого века станцевали два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и еще один механизм на колесах, больше напоминающий пылесос - Handle.

Atlas, кстати, не новичок в исполнении разных трюков, за три года он освоил сальто, паркур, вальс, а еще умеет кувыркаться в воздухе и прыгать.

Видео набрало 4 миллиона просмотров меньше чем за 24 часа и вышло в тренды YouTube.

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