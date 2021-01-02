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Робот-бариста в парке Зарядье, Россия.

Видео - Роботвист: машины задали танцевального жару

© Sputnik / Alexey Kudenko
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210102/33125149/Video-Robotvist-mashiny-zadali-tantsevalnogo-zharu.html

Роботы известной компании BostonDynamics устроили настоящую новогоднюю дискотеку и зажгли под хорошую музыку.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В дискотеке, которую по случаю зимних праздников устроили создания BostonDynamics, приняли участие самые знаменитые роботы. Видеоролик с их "вечеринки" компания опубликовала на своем канале в Youtube.

Если подробней, то под мировой хит 60-х годов прошлого века станцевали два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и еще один механизм на колесах, больше напоминающий пылесос -  Handle. 

Atlas, кстати, не новичок в исполнении разных трюков, за три года он освоил сальто, паркур, вальс, а еще умеет кувыркаться в воздухе и прыгать. 

Видео набрало 4 миллиона просмотров меньше чем за 24 часа и вышло в тренды YouTube.

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