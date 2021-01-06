Уникальный плавающий танк поступит на вооружение ВДВ в 2023 году

За счет мощного орудия, способного применять управляемые ракеты, новой системы управления комплексом вооружения и наличия автомата сопровождения целей огневая мощь "Спрут-СДМ1" находится на уровне основных боевых танков.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в 2023 году примут на вооружение уникальный по огневой мощи аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1", тогда же начнутся его серийные поставки. Об этом РИА Новости заявил источник, близкий к штабу ВДВ.

"Государственные испытания новейшей аэромобильной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" по плану должны завершиться к концу 2022 года. В 2023 году машину должны принять на вооружение, тогда же начнутся ее серийные поставки в части ВДВ", - отметил источник.

По его словам, за счет мощного орудия, способного применять управляемые ракеты, новой системы управления комплексом вооружения и наличия автомата сопровождения целей огневая мощь "Спрут-СДМ1" находится на уровне основных боевых танков.

"Фактически ВДВ получат уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк", - пояснил собеседник.

В Минобороны России ранее заявляли, что в Воздушно-десантных войсках с 1 декабря 2020 года начата подготовка командиров для проходящей государственные испытания самоходной противотанковой пушки "Спрут".

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. "Спрут" может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом.

В конце прошлого года "Спрут-СДМ1" в рамках госиспытаний протестировали в Черном море, где он подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов.

В мире на сегодняшний день применяется целый ряд плавающих боевых машин. В том числе на вооружении нескольких стран стоят плавающие танки ПТ-76 советской разработки или его версии, в России эксплуатируются плавающие боевые машины пехоты и десанта, российские плавающие БМП-3 и бронетранспортеры на их базе поставляются на экспорт. Однако вся плавающая бронетехника, за исключением "Спрута", оснащена более легким вооружением по сравнению с современными танками.

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