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Зенитный ракетный комплекс С-350 Витязь

ВКС России перевооружат первый полк в 2021 году

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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Поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза, считают в ВС РФ.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Воздушно-космические силы России в 2021 году перевооружат первый полк на новейшие зенитно-ракетные комплексы С-350 "Витязь" и получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и комплексов "Панцирь-С". Об этом заявили в субботу в Министерстве обороны РФ.

"В 2021 году в Воздушно-космические силы должны поступить на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С", - говорится в сообщении.

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© Sputnik / Ilia Pitalev
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Уточняется также, что "планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь".

В Минобороны РФ напомнили, что в 2020 году в ВКС поступило на вооружение четыре полковых комплекта С-400 и 24 "Панциря-С", которые были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях. Также в прошлом году для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебный центр ЗРВ в Ленинградской области был поставлен первый комплекс С-350.

Как ранее заявляли в ВС РФ, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Система идет на замену С-300ПС с ракетами типа В55Р и способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 километров и на высотах более 30 километров. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает 5 минут. В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности. Первая С-350 размещена в Ленинградской области, до 2028 года армия получит 144 пусковые установки системы "Витязь".

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