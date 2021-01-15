Что ждет Землю из-за ускорения ее вращения - мнение ученых

Хранители времени - или, если проще, - специалисты российской государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли утверждают, что 2021 год будет короче минувшего, и не только потому, что в феврале снова 28 дней.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Короче минувшего 2021 год будет в связи с ускорением вращения нашей планеты. Такие предвариельные прогнозы озвучили для РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений.

В составе этой структуры работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

"По предварительному прогнозу – да (короче - ред.), но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли", - сказали в институте.

Ранее СМИ сообщали, что в 2020 году было зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), это также обусловлено ускорением вращения планеты. При этом день 19 июля был короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. 2021 год, как предполагается, будет еще короче.

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