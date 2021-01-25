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Луна.

Анекдот вдобавок к разъяснению: Рогозин – об отношении к лунному проекту США

© Sputnik / Said Tsarnaev
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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Российская сторона неоднократно выражала готовность присоединиться к программе, если бы работа выстраивалась по примеру Международной космической станции.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Россию не интересует участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку он не предполагает равноправность всех сторон, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, ведомство неоднократно выражало готовность присоединиться к программе, если бы работа выстраивалась по примеру Международной космической станции.

"Однако то, что сейчас пытается сделать НАСА по Луне, — это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это неинтересно. <...> "Волк зайцу говорит: "Заяц, приходи завтра в девять утра, я тебя съем!" - "Волк, а можно я не приду?" - "Можно! Тогда я вычеркиваю тебя из списка!" — написал руководитель госкорпорации в своем канале в Telegram.

Рогозин также отметил, что у России есть своя программа исследований земного спутника — и уже идут консультации с международными партнерами, в первую очередь с Китаем, по созданию научной базы на Луне. Он также напомнил о предложении Соединенным Штатам адаптировать один из шлюзовых модулей Gateway под возможную стыковку пилотируемого корабля "Орел".

"Это предложение продиктовано необходимостью дублирования сложных транспортных систем в дальнем космосе. Надеюсь, что, исходя из здравого смысла, наше предложение будет рассмотрено и поддержано", — добавил глава "Роскосмоса".

Космический корабль Орел.
© Photo : Пресс-служба "Роскосмоса"
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США планируют в 2020-х построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2023 году ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy должна запустить к спутнику Земли первые два модуля станции — энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO.

В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании Gateway, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может участвовать, так как в проекте ей отвели недостаточно значимую роль. Российские специалисты должны были изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос, — а основной вклад в программу вносили Соединенные Штаты.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россию исключили из экспертной группы по Gateway.

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