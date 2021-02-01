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Пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей.

Катастрофа на старте: пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей

© AP Photo / Wang Jiangbo
Наука и технологии
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Полгода назад, в июле 2019-го, носитель успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Пуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 ("Шуан Цюсянь-1") в понедельник завершился неудачей, сообщает агентство Синьхуа.

Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
© REUTERS / Tingshu Wang
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Пуск состоялся в понедельник в 16.15 по местному времени (10.15 по Кишиневу) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Вскоре после старта ракеты возникли неполадки, миссия была признана неудачной.

Причины аварии устанавливаются.

Ракета разработана частной китайской компанией Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace), пуск в понедельник стал вторым для ракет Hyperbola-1, первый состоялся в июле 2019 года, тогда ракета-носитель успешно вывела на орбиту два научно-исследовательских спутника.

Hyperbola-1- это четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе, в настоящий момент она обладает наибольшей грузоподъемностью из всех ракет-носителей в Китае, произведенных частными компаниями.

​Максимальный диаметр ракеты составляет 1,4 метра, ее длина - 20,8 метра, ракета может вывести на орбиту до 260 килограммов полезной нагрузки.

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