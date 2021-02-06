В десять раз эффективней: ученые изобрели помощь вакцинам от COVID-19

Эксперименты на мышах показали, что новое вещество позволяет снизить дозировку вакцин при сохранении прежнего уровня защиты.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Соединение-адъювант, существенно повышающее эффективность вакцин от COVID-19 за счет того, что оно направляет действующее вещество напрямую в лимфатические узлы, разработали ученые из Америки, передает РИА Новости.

Новое соединение позволяет снизить дозировку вакцин в десять раз при сохранении прежнего уровня защиты, это продемонстрировали эксперименты на мышах. Описание разработки приведено в журнале Science Advances.

Ученые разных стран продолжают искать вакцину против SARS-CoV-2, которая генерирует мощный Т-клеточный иммунитет, нейтрализует ответы антител и обеспечивает при этом эффективную защиту всех возрастных групп, пишет агентство.

Один из известных способов повышения эффективности вакцин — добавление к ним веществ-адъювантов, используемых для усиления иммунного ответа против конкретного патогена. Действие большинства адъювантов основано на их способности адсорбировать на своей поверхности антиген вируса и длительное время сохранять его в организме, что увеличивает продолжительность влияния на иммунную систему.

Новый адъювант AMP-CpG, разработанный специалистами из компании ElicioTherapeutics, доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это существенно повышает эффективность вакцин по сравнению со стандартным вариантом, когда вещество вакцины просто "блуждает" по кровотоку, пока не "наткнется" на нужные иммунные клетки.

Первоначально адъювант AMP-CpG разрабатывали для антираковых вакцин, но авторы доказали, что его можно успешно применять и с вакцинами от COVID-19, содержащими рецептор-связывающий домен спайкового белка вируса SARS-CoV-2 (Spike RBD).

Результаты испытания на мышах показали, что при иммунизации животных вакциной, содержащей AMP-CpG, их антигенспецифический Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.

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Через тридцать пять дней после иммунизации исследователи оценили Т-клеточный иммунитет в лейкоцитах селезенки, клетках тканей и жидкости легких животных. У мышей, получавших вакцину с адъювантом AMP-CpG, ответы антител и Т-клеток были значительно выше, чем у мышей из контрольной группы, получавших стандартный вариант вакцины.

Более того, у мышей, получавших AMP-CpG, иммунные ответы Т-клеток и антител поддерживались даже при десятикратном уменьшении дозы антигена Spike RBD. По мнению разработчиков, добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от COVID-19, что даст возможность вакцинировать значительно большее количество людей во всем мире.

Кроме того, исследователи оценили иммунные ответы у старых мышей и обнаружили, что новый адъювант вызывает более высокий иммунитет, чем любой из альтернативных вариантов.

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