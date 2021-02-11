04:19 11 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.26
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск

Названа самая полезная рыба в мире для человека

© Depositphotos / Lenyvavsha
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
115920210
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210211/22952710/kakaya-samaya-poleznaya-v-mire-ryba.html

Снижение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение деятельности мозга – все это возможно при употреблении в пищу именно этой рыбы.

Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН обнаружили рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в боганидском гольце, обитающем в арктической зоне Сибири, пишут российские СМИ.

Определен крайне полезный для сердца и сосудов витамин>>>

Татьяна Сербуленко
© Sputnik / Osmatesco
Сербуленко: продуктовый минимум в Молдове опасен для здоровья человека
Рыба и морепродукты — основные источники полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3: эйкозапентаеновой и докозагексаеновой. Их употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает деятельность мозга. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее грамма этих веществ.

По словам заведующего кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаила Гладышева, в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает 33 миллиграммов на грамм.

"Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы, живущей на севере Красноярского края, покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот", — отметил специалист.

Гладышев добавил, что ученые не выявили существенных факторов, по которым морская рыба полезнее пресноводной. Так, в мышечной ткани сардины суммарное количество эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот достигает 26 миллиграммов на грамм биомассы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео - Ситуация на рыбалке, у молодой парочки случился конфуз
Необычное видео: рыбаков шокировало то, что они вытащили из огромной рыбы
Удивительное видео: так еще никто не ловил рыбу
Теги:
здоровье, польза, рыба


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дом-музей им. А. С. Пушкина был открыт в 1948 году 10 февраля - в день смерти поэта
Раритетные экспонаты в Доме-музее А. С. Пушкина: некоторые представлены впервые
Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России с Западом.
Они хотят сделать нас послушными: Лавров - об отношениях России с Западом
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться