Видео, фото: Грузовой корабль "Прогресс" отправился к МКС с Байконура

Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту грузовик "Прогресс МС-16" с двумя с половиной тоннами груза для экипажа Международной космической станции.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Утром 15 февраля с космодрома Байконур успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с транспортным кораблем "Прогресс МС-16", который доставит груз на Международную космическую станцию (МКС).

Пропустили сегодняшний пуск с космодрома Байконур, пока ехали на работу? 😉



📹 Показываем повтор запуска грузового корабля #ПрогрессМС16!



После отделения от носителя специалисты Главной оперативной группы управления приступили к управлению его полетом pic.twitter.com/1DSVaPaP4E — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 15, 2021

Это второй космический пуск, произведенный в этом году Россией, и первый — с Байконура. Ракета стартовала в 7.5 (по московскому времени) с 31-й площадки, корабль уже вышел на орбиту, сообщает РИА Новости.

"Прогресс" будет добираться до МКС два дня, его стыковка с модулем "Пирс" ожидается 17 февраля.

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Грузовой корабль доставит на МКС почти 2,5 тонны грузов. Это 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов. Также на борту грузовика аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда и материалы для проведения космических экспериментов.

Грузовик "Прогресс" также доставит на станцию питание для российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Из-за задержки запуска корабля, запланированного на декабрь, у них закончилась еда, поэтому в феврале им пришлось перейти на рацион американцев. Сообщается, что среди продовольственного груза – яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который запустили в 2001 году и использовали для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС — 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.

Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводят коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года было запущено 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

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