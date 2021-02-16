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Астероид на фоне Земли. Рисунок

Российский научный прибор отправится на китайском аппарате изучать астероид

© Fotolia/ AND Inc
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210216/33651482/rusiian-nauchnyy-pribor-otpravitsya-izuchat-asteroid-na-kitayskom-apparate.html

Китай выбрал прибор российского производства для изучения состава и свойств, а также сборки образцов грунта околоземного астероида.

Российский научный прибор будет установлен на китайской автоматической станции, которая направится к одному из астероидов для изучения и забора грунта.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

"Сейчас выбран российский прибор на китайскую миссию к астероиду", - сказал он.

Китай планирует запустить в 2024 году автоматическую станцию "Чжэнхэ" для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения астероида Эльст – Писарро (7968). Именно в этой миссии предстоит участвовать российскому прибору.

Космический корабль Орел.
© Photo : Пресс-служба "Роскосмоса"
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Кораблев также отметил, что в этом проекте китайская сторона дала зарубежным странам возможность подготовиться к нему заблаговременно. По словам ученого, российскую исследовательскую технику планировалось установить и на китайской автоматической станции, отправившейся к Луне в конце 2020 года. Но, к сожалению, ее не успели доставить в Китай в нужный срок из-за жестких российских требований по контролю и качеству.

"С Китаем у нас по лунной программе однажды получилось так, что прибор был выбран и даже был готов, но его просто не успели оформить, поскольку он не прошел всех испытаний и его нельзя было отправить по формальным причинам", – отметил ученый.

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