Разработчик ракеты "Сармат" запатентовал аппараты для полетов на Марс и Луну

В России разрабатывают линейку ракет, пригодных для межпланетных перелетов. Их внешний вид уже запатентован.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Российский Государственный ракетный центр имени Макеева подал заявку на регистрацию облика линейки новых сверхтяжелых носителей для запусков к Луне и Марсу.

Описание изобретения опубликовано на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Центр Макеева, входящий в госкорпорацию "Роскосмос", является разработчиком межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и баллистической ракеты подлодок "Синева". Новая линейка ракет, предложенных Центром, не относится к многоразовым, но по грузоподъемности должна превзойти американскую Saturn V, с помощью которой осуществлялись пилотируемые миссии на Луну.

Предлагается, что всего будут разработаны три ракеты грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонны, 106 тонн и 160 тонн (две последние — свыше сотни тонн, а значит, сверхтяжелые), сообщает РИА Новости.

"Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, в частности, Луны и Марса", — говорится в пояснении к патенту.

Пуски предварительно запланированы с космодрома Восточный, а доставлять туда ракетные блоки, из которых должна собираться сверхтяжелая ракета, будут по воздуху, в частности, самолетами Ан-124 "Руслан".

В ракетах предлагается использовать кислородно-керосиновые двигатели РД-171МВ и кислородно-водородные РД-0120 (оба применяли в советской сверхтяжелой "Энергии").

Сверхтяжелые ракеты предназначены для выведения на околоземную орбиту крупных объектов массой в десятки тонн или запуска космических аппаратов и кораблей к Луне и другим телам Солнечной системы.

В прошлом веке в мире запускались ракеты сверхтяжелого класса Н-1 и "Энергия" (СССР), а также Saturn V (США). Сейчас используют только одну — американскую Falcon Heavy. Кроме того, ведется разработка SLS и Starship в США и Chang Zheng-9 в Китае.

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