В Москве начали вакцинировать участников исследования "Спутника Лайт"

Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" сделали прививки. По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", - рассказала Ракова.

"Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации", - рассказала вице-мэр.

По ее словам, добровольцем может стать любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Среди ключевых ограничений: течение коронавирусной инфекции в настоящий момент или в прошлом, антитела к коронавирусу, пройденная вакцинация от COVID-19 или любая другая прививка, сделанная в течение 30 дней до даты вакцинации, ОРВИ за две недели до вакцинации, тяжелые аллергические реакции на лекарственные препараты или вакцины или обострения аллергических заболеваний в день вакцинации. Кроме того, не рекомендуется принимать участия людям, имеющим тяжелые хронические заболевания. Также участвовать в исследовании не могут беременные или кормящие женщины.

В исследовании будут применяться все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при проведении исследования вакцины "Спутник V".

По словам Раковой, также в Москве планируется провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса. Необходимый пакет документов для его проведения находится на этапе разработки в институте им Н. Ф. Гамалеи. Исследование не может начаться, пока не будет получено разрешение Минздрава. Предполагается, что после завершения исследований такая форма вакцинации будет рекомендована тем, кому противопоказаны инъекции. Вице-мэр напомнила, что назальные формы вакцин уже существуют, например против гриппа.

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