Видео: первый спутник "Арктика-М" выведен на орбиту

Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М".

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Первый спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, запущенный в воскресенье с космодрома Байконур, выведен на орбиту, связь с аппаратом установлена. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Связь с аппаратом установлена", - сказал Рогозин.

Спутник с расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса") и предназначен для работы на высокоэллиптической орбите. Это дает возможность решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами (МСУ-ГС), которые способны создавать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.

Также на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ) для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М". Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

Запуск второй "Арктики-М" запланирован на 2023 год, а еще трех спутников – в 2024-2025 годах. На смену им после 2025 года предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova