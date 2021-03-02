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Закат солнца над горизонтом Земли.

Земля потеряет свою атмосферу: апокалиптический сценарий с "открытой датой"

© Photo : Instagram / Ivan Vagner
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210302/33834898/zemlya-poteryaet-svoyu-atmosferu-apokalipticheskiy-stsenariy-s-otkrytoy-datoy.html

Исследователи уверены, что катастрофа неизбежна, но оценка того, когда это произойдет, весьма приблизительна.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Атмосфера Земли в будущем потеряет весь свободный кислород. К такому выводу пришли японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

​Специалисты смоделировали эволюцию атмосферы нашей планеты с учетом геологических, биологических и климатических факторов. В результате они выяснили, что земная атмосфера останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а после этого за несколько тысяч лет она превратится в практически бескислородную.

Генсек ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / Michael Sohn
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По мнению ученых, причина катастрофы будет заключаться в возросшей активности Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа. Когда этот показатель дойдет до критической точки, на планете нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.

"Биосфера не успеет адаптироваться к таким значительным изменениям среды. Мир примитивных анаэробных микробов, который сегодня скрывается в тени, снова возьмет вверх", – подытожили ученые.

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