Земля потеряет свою атмосферу: апокалиптический сценарий с "открытой датой"

Исследователи уверены, что катастрофа неизбежна, но оценка того, когда это произойдет, весьма приблизительна.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Атмосфера Земли в будущем потеряет весь свободный кислород. К такому выводу пришли японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Earth’s oxygen-rich atmosphere will return to an oxygen-poor, methane-rich composition in approximately one billion years, according to a paper published in @NatureGeosci. https://t.co/37eizakghD pic.twitter.com/bKntGd11cG — Nature Research (@nresearchnews) March 1, 2021

​Специалисты смоделировали эволюцию атмосферы нашей планеты с учетом геологических, биологических и климатических факторов. В результате они выяснили, что земная атмосфера останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а после этого за несколько тысяч лет она превратится в практически бескислородную.

По мнению ученых, причина катастрофы будет заключаться в возросшей активности Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа. Когда этот показатель дойдет до критической точки, на планете нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.

"Биосфера не успеет адаптироваться к таким значительным изменениям среды. Мир примитивных анаэробных микробов, который сегодня скрывается в тени, снова возьмет вверх", – подытожили ученые.

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