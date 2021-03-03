Безошибочное измерение клеточного иммунитета к SARS-CoV-2: кто им овладел

Высокоточные определение этого показателя на данный момент способны проводить лишь несколько лабораторий в мире.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. У Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России есть передовая методика измерения клеточного иммунитета по белковым маркерам и их генам, это высокоточный метод, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Мы располагаем суперсовременным методом. Кроме нас, наверное, всего несколько лабораторий в мире им располагают ", – сказала она в эфире канала "Россия 24".

По словам источника, метод основан на полногеномном исследовании фракций лейкоцитов крови человека, когда по белковым маркерам и по их генам полностью определяется репертуар рецепторов клеточного иммунитета, сопряженного с фрагментами вируса SARS-CoV-2.

Скворцова подчеркнула, что это самый точный метод, который не позволяет ошибаться.

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