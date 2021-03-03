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Лаборатория биомедицинских клеточных технологий.

Безошибочное измерение клеточного иммунитета к SARS-CoV-2: кто им овладел

© Sputnik / Виталий Аньков
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (38)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210303/33849970/bezoshibochnoe-izmerenie-kletochnogo-immuniteta-k-sars-cov-2-kto-im-ovladel.html

Высокоточные определение этого показателя на данный момент способны проводить лишь несколько лабораторий в мире.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. У Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России есть передовая методика измерения клеточного иммунитета по белковым маркерам и их генам, это высокоточный метод, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Мы располагаем суперсовременным методом. Кроме нас, наверное, всего несколько лабораторий в мире им располагают ", – сказала она в эфире канала "Россия 24".
© Sputnik / Алексей Майшев
Ученый рассказал, что известно о появлении коллективного иммунитета к COVID-19

По словам источника, метод основан на полногеномном исследовании фракций лейкоцитов крови человека, когда по белковым маркерам и по их генам полностью определяется репертуар рецепторов клеточного иммунитета, сопряженного с фрагментами вируса SARS-CoV-2.

Скворцова подчеркнула, что это самый точный метод, который не позволяет ошибаться.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (38)

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