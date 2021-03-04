13:22 04 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.57
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне

Россия начала проектировать аппарат для исследования Венеры

© Photo : JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210304/33857633/russia-nachala-proektirovat-apparat-dlya-issledovaniya-venery.html

В Российской академии наук рассказали о начале подготовки первой со времен СССР миссии полета к Венере.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Российские ученые работают над созданием космического аппарата "Венера-Д" для комплексного изучения планеты.

Об этом рассказала заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.

"Началось. Речь идет об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году", — подтвердила она.

Также научный руководитель института Лев Зеленый рассказал, что в этом году будет выделено финансирование на эскизное проектирование аппарата, а всего до 2025 года на эти работы может потребоваться около 550 миллионов рублей.

Зонд приближается к Венере.
© AFP 2020 / Akihiko Ikeshita /JAXA via Jiji Press
Полет к "сестре" Земли: в России разработали программу миссий к Венере

Автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы, сообщает РИА Новости.

Проект был первоначально запланирован как совместный с американскими специалистами, однако в прошлом году "Роскосмос" заявил, что займется им как "независимым национальным проектом без широкого привлечения международной кооперации".

При создании "Венеры-Д" будет использоваться базовая конструкция советской посадочной станции, применявшейся в миссиях "Венера" и "Вега". В рамках исследовательской программы СССР в общей сложности совершил десять успешных посадок на Венеру.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: первый спутник "Арктика-М" выведен на орбиту
"Роскосмос" показал видео самого мощного в мире ракетного двигателя


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Кишиневский зоопарк постоянно пополняет свою коллекцию.
Коллекция Кишиневского зоопарка пополнилась новыми питомцами
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Лукашенко попросил у Путина дополнительные истребители. Зачем ему Су-30СМ?
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться