Россия начала проектировать аппарат для исследования Венеры

В Российской академии наук рассказали о начале подготовки первой со времен СССР миссии полета к Венере.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Российские ученые работают над созданием космического аппарата "Венера-Д" для комплексного изучения планеты.

Об этом рассказала заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.

"Началось. Речь идет об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году", — подтвердила она.

Также научный руководитель института Лев Зеленый рассказал, что в этом году будет выделено финансирование на эскизное проектирование аппарата, а всего до 2025 года на эти работы может потребоваться около 550 миллионов рублей.

Автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы, сообщает РИА Новости.

Проект был первоначально запланирован как совместный с американскими специалистами, однако в прошлом году "Роскосмос" заявил, что займется им как "независимым национальным проектом без широкого привлечения международной кооперации".

При создании "Венеры-Д" будет использоваться базовая конструкция советской посадочной станции, применявшейся в миссиях "Венера" и "Вега". В рамках исследовательской программы СССР в общей сложности совершил десять успешных посадок на Венеру.

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