Российская орбитальная группировка: масштаб и задел на развитие

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Российская орбитальная группировка невелика по сравнению с другими странами, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в видео, опубликованном в YouTube-канале предприятия агентства "Информационные спутниковые системы имени Решетнева".
"Для России орбитальная группировка, которую мы сегодня имеем, как оборонного, так и социально-экономического, и научного назначения, невелика, между нами говоря. У наших партнеров есть группировки помассивнее, и развиваются они именно в новых направлениях", – сказал он.
В декабре глава "Роскосмоса" сообщил, что в российской орбитальной группировке гражданского назначения насчитывается 96 спутников. Также РФ обладает группировкой военных спутников. В конце 2019 года отечественная группировка суммарно состояла из 163 космических аппаратов, более свежих данных не приводилось.
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