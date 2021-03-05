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Метеорологический искусственный спутник Земли.

Российская орбитальная группировка: масштаб и задел на развитие

© Sputnik / Александр Моклецов
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210305/33879338/rossiyskaya-orbitalnaya-gruppirovka-masshtab-i-zadel-na-razvitie.html

Она включает космические аппараты как оборонного, так и социально-экономического, научного назначения.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Российская орбитальная группировка невелика по сравнению с другими странами, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в видео, опубликованном в YouTube-канале предприятия агентства "Информационные спутниковые системы имени Решетнева".

"Для России орбитальная группировка, которую мы сегодня имеем, как оборонного, так и социально-экономического, и научного назначения, невелика, между нами говоря. У наших партнеров есть группировки помассивнее, и развиваются они именно в новых направлениях", – сказал он.

Старт РН Союз-2.1б с космическим аппаратом Арктика-М
Пресс-служба Роскосмоса
Первый спутник "Арктика-М" выведен на орбиту
Однако Рогозин добавил, что сформированный российский научно-технический задел "уверенно позволит сделать шаг вперед".

В декабре глава "Роскосмоса" сообщил, что в российской орбитальной группировке гражданского назначения насчитывается 96 спутников. Также РФ обладает группировкой военных спутников. В конце 2019 года отечественная группировка суммарно состояла из 163 космических аппаратов, более свежих данных не приводилось.

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