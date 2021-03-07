Видео: Как проходят испытания ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере

КИШИНЕВ 7 мар – Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытания ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере.

"При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели", – рассказал заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Станислав Сычев.

Он пояснил, что расстояние до цели в камере составляет около пяти метров, что равняется ста километрам на местности.

Целью ракеты являются два излучающих рупора.

Закрепленные на специальной платформе рупоры перемещаются по высоким вертикальным рельсам, которые двигаются в разные стороны, тем самым имитируя беспрерывное перемещение цели.

Береговой ракетный комплекс "Бал", вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может наносить удары по целям противника на расстоянии около 130 километров.

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