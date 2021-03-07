17:09 07 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Береговой ракетный комплекс Бал выполняет стрельбу.

Видео: Как проходят испытания ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере

© Sputnik / Виталий Аньков
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
7010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/07/33903038.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210307/33903090/video-kak-prokhodyat-ispytaniya-rakety-kompleksa-bal-v-bezekhovoy-kamere.html

Специальный высокотехнологичный стенд построен в стенах корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

КИШИНЕВ 7 мар – Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытания ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере.

"При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели", – рассказал заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Станислав Сычев.

«Бал» сатаны: противокорабельный береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели
© Ruptly
"Бал" Сатаны: береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели - видео
Он пояснил, что расстояние до цели в камере составляет около пяти метров, что равняется ста километрам на местности.

Целью ракеты являются два излучающих рупора.

Закрепленные на специальной платформе рупоры перемещаются по высоким вертикальным рельсам, которые двигаются в разные стороны, тем самым имитируя беспрерывное перемещение цели.

Береговой ракетный комплекс "Бал", вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может наносить удары по целям противника на расстоянии около 130 километров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Новые ракетные комплексы "Бал" взяты на вооружение Тихоокеанского флота РФ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Изображение в Тель-Авиве: Джон Траволта и Сэмюэль Л. Джексон с термометрами вместо пистолетов.
Граффити против пандемии: в помощниках – Джон Траволта и "Три грации"
Макияж под камуфляж и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта.
"Макияж под камуфляж" и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться