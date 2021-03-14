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Лед на озере Байкал

Видео: на Байкале запустили уникальный нейтринный телескоп

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210314/33982694/video-na-baykale-zapustili-unikalnyy-neytrinnyy-teleskop.html

Один из крупнейших нейтринных телескопов Baikal-GVD, погруженный в воды озера Байкала, приступил к работе.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Уникальную установку Baikal-GVD запустили на озере Байкал. Это самый крупный в северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который поможет в исследованиях Вселенной.

В церемонии запуска установки приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, директор Объединенного института ядерных исследований академик Григорий Трубников и другие ученые.

Коллайдеры в институте ядерной физики в Новосибирске.
© Sputnik / Alexander Kryazhev
Путин: 2021-й предлагаю объявить в России Годом науки и технологий

Это мероприятие было проведено рамках проходящего в России Года науки и технологий.

Новый телескоп даст ученым беспрецедентные возможности для геофизических, гидрологических и лимнологических исследований, для изучения эволюции галактик и Вселенной, для ответа на главные вопросы астрономии и астрофизики — в тех областях, где необходимо исследовать потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников, пишет РИА Новости.

Ученые уверены, что запуск телескопа на Байкале решает ключевую задачу формирования мировой нейтринной сети — создание в Северном полушарии детектора, сравнимого по чувствительности с американским IceCube, который ловит нейтрино на Южном полюсе. Ожидается, что эффективный объем Байкальского телескопа сравняется с IceCube уже в этом году, а затем и превзойдет его.

Совместная работа этих двух установок и других телескопов, входящих в существующую с 2013 года глобальную сеть (ANTARES, KM3NeT, IceCube, Baikal-GVD), позволит вести поиск источников нейтринного излучения на всей небесной сфере.

У нового телескопа есть существенное преимущество. А именно, физические характеристики рабочей среды — байкальского льда. Они позволяют восстанавливать события основного типа, сопровождаемые каскадами заряженных частиц с угловым разрешением порядка четырех градусов. При том, что точность в IceCube — примерно 10-15 градусов. Это значит, что угловое разрешение российского телескопа в несколько раз лучше.

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