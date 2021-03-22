Видео: с Байконура запущена ракета "Союз-2.1а" с 38 международными спутниками

В понедельник был осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на несколько орбит 38 космических аппаратов из 18 стран.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. С космодрома Байконур 22 марта в 09.07 по московскому времени стартовала ракета "Союз-2.1а" с 38 иностранными спутниками.

Пуск "Союза" изначально был запланирован на субботу, но по решению комиссии был отложен на двое суток. Как передает РИА Новости, причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.

22 марта 2021 года в 09:07:12 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами. pic.twitter.com/XEaejl1RQu — РОСКОСМОС ТВ (@tvroscosmos) March 22, 2021

​Ракете предстоит вывести в космос южнокорейский аппарат CAS500-1 и еще 37 спутников из 18 стран, в том числе российские.

Все спутники будут последовательно запущены на разных орбитах. Уже в 9.16 по московскому времени, согласно плану полета, разгонный блок "Фрегат" с 38 космическими аппаратами отделится от третьей ступени ракеты "Союз" на суборбитальной траектории полета. После чего он доставит на целевую орбиту южнокорейский спутник наблюдения Земли.

Далее в период с 13.13 до 13.53 ожидается отделение остальных 37 аппаратов. Среди них спутники из Японии, ОАЭ, Италии, Венгрии и других стран.

Сообщается, что ракета-носитель "Союз-2.1а" впервые за 45 лет сменила цветовую гамму с традиционной серо-оранжевой на бело-синюю.

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