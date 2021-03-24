В России создадут новый многоразовый космический корабль

По словам разработчиков, свой первый полет в космос новый орбитальный челнок совершит уже в ближайшие пять лет.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Разработкой нового космического челнока занимается создатель легендарного корабля "Буран" – НПО "Молния".

Об этом рассказала генеральный директор НПО "Молния" Ольга Соколова в интервью, размещенном на сайте объединения.

"За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом", – цитирует слова гендиректора НПО "Молния" РИА Новости.

По словам Соколовой, комплекс "в ближайшие 5 лет полетит в космос".

Она рассказала, что полноразмерный макет корабля уже был представлен в закрытом павильоне на форуме "Армия 2020", где широкая общественность его увидеть не могла.

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