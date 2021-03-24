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Орбитальный корабль многоразового использования Буран

В России создадут новый многоразовый космический корабль

© Sputnik / Alexander Mokletsov
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210324/34105683/v-russia-sozdadut-novyy-mnogorazovyy-kosmicheskiy-korabl.html

По словам разработчиков, свой первый полет в космос новый орбитальный челнок совершит уже в ближайшие пять лет.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Разработкой нового космического челнока занимается создатель легендарного корабля "Буран" –  НПО "Молния".

Об этом рассказала генеральный директор НПО "Молния" Ольга Соколова в интервью, размещенном на сайте объединения.

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"За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом", – цитирует слова гендиректора НПО "Молния" РИА Новости.

По словам Соколовой, комплекс "в ближайшие 5 лет полетит в космос".

Она рассказала, что полноразмерный макет корабля уже был представлен в закрытом павильоне на форуме "Армия 2020", где широкая общественность его увидеть не могла.

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