Видео, фото: с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз"

Ракета "Союз-2.1б" доставит на орбиту разгонный блок "Фрегат" и 36 британских спутников связи OneWeb.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. С космодрома Восточный осуществлен первый в этом году запуск. Стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb и разгонный блок "Фрегат".

🚀 Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами #OneWeb

📅 25 марта 2021 года

📍 Космодром Восточный



Вид с высоты квадрокоптера 🎥 pic.twitter.com/2fvvbfButg — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 25, 2021

​Это пятый пуск России в этом году, пишет РИА Новости. Всего, по словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина, в 2021-м намечается 29 космических стартов.

"Союз-2" запустили в 5.47 по московскому времени со стартового комплекса на площадке 1С.

В 5.57 разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

В течение 3 часов 40 минут спутники #OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от российского «разгонника».



А пока давайте посмотрим момент старта с космодрома #Восточный и основные этапы полета 🚀 pic.twitter.com/08rt8fvAH7 — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 25, 2021

​Дальнейшее выведение аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров обеспечивается за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата".

Have more images from the launch of the #Soyuz-2.1b LV & the #Fregat upper stage with 36 @OneWeb communication satellites from #Vostochny Cosmodrome today! 🚀🛰 pic.twitter.com/lp992y9B7N — GLAVKOSMOS (@glavkosmosJSC) March 25, 2021

Всего OneWeb планирует от восьми до десяти запусков своих спутников с космодромов Восточный, Байконур и Куру в 2021 году.

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