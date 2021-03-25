Видео, фото: с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз"

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. С космодрома Восточный осуществлен первый в этом году запуск. Стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb и разгонный блок "Фрегат".
🚀 Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами #OneWeb— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 25, 2021
📅 25 марта 2021 года
📍 Космодром Восточный
Вид с высоты квадрокоптера 🎥 pic.twitter.com/2fvvbfButg
Это пятый пуск России в этом году, пишет РИА Новости. Всего, по словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина, в 2021-м намечается 29 космических стартов.
"Союз-2" запустили в 5.47 по московскому времени со стартового комплекса на площадке 1С.
В 5.57 разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.
В течение 3 часов 40 минут спутники #OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от российского «разгонника».— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 25, 2021
А пока давайте посмотрим момент старта с космодрома #Восточный и основные этапы полета 🚀 pic.twitter.com/08rt8fvAH7
Дальнейшее выведение аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров обеспечивается за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата".
Have more images from the launch of the #Soyuz-2.1b LV & the #Fregat upper stage with 36 @OneWeb communication satellites from #Vostochny Cosmodrome today! 🚀🛰 pic.twitter.com/lp992y9B7N— GLAVKOSMOS (@glavkosmosJSC) March 25, 2021
Всего OneWeb планирует от восьми до десяти запусков своих спутников с космодромов Восточный, Байконур и Куру в 2021 году.
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