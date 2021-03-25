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Старт РН Союз-2.1б. Архивное фото

Видео, фото: с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз"

Пресс-служба Роскосмоса
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210325/34115893/video-s-kosmodroma-vostochnyy-startovala-raketa-soyuz.html

Ракета "Союз-2.1б" доставит на орбиту разгонный блок "Фрегат" и 36 британских спутников связи OneWeb.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. С космодрома Восточный осуществлен первый в этом году запуск. Стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb и разгонный блок "Фрегат".

​Это пятый пуск России в этом году, пишет РИА Новости. Всего, по словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина, в 2021-м намечается 29 космических стартов.

"Союз-2" запустили в 5.47 по московскому времени со стартового комплекса на площадке 1С.

В 5.57 разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

​Дальнейшее выведение аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров обеспечивается за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата".

Всего OneWeb планирует от восьми до десяти запусков своих спутников с космодромов Восточный, Байконур и Куру в 2021 году.

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