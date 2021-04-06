Фото: на Байконуре готовят к старту ракету "Союз" с портретом Гагарина

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-18" к Международной космической станции запланирован на 9 апреля. Утром во вторник ракету установили на 31-й площадке космодрома Байконур.
Поскольку запуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина, корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю. А. Гагарин". Надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом Гагарина украшен головной обтекатель ракеты, передает РИА Новости.
На Байконуре перевезли головную часть с кораблем #СоюзМС18 на общую сборку ракеты космического назначения.— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 4, 2021
Сегодня специалисты выполнили операции по погрузке и транспортировке корабля в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя на площадке № 31. pic.twitter.com/2jyr6YQgn0
К старту готовится и интернациональный экипаж корабля: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
Рад приветствовать всех своих читателей! Сейчас мы находимся на космодроме #Байконур, где полным ходом идет предстартовая подготовка к пуску 9 апреля. pic.twitter.com/lwTvEY5FpD— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) April 2, 2021
Утром шестого апреля ракету на специальном железнодорожном составе под охраной доставили на стартовую площадку из монтажно-испытательного корпуса, где осуществлялась ее сборка. После того как ракету установили в вертикальное положение, началась ее подготовка к старту.
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