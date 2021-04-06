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Космодром Байконур. Архивное фото

Фото: на Байконуре готовят к старту ракету "Союз" с портретом Гагарина

© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210406/34276254/foto-na-baykonure-gotovyat-k-startu-raketu-soyuz-s-portretom-gagarina.html

Запуск "Союза" проводится в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина. В этой связи корабль получил имя собственное – "Ю. А. Гагарин", а портретом космонавта украшен головной обтекатель ракеты.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-18" к Международной космической станции запланирован на 9 апреля. Утром во вторник ракету установили на 31-й площадке космодрома Байконур.

Поскольку запуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина, корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю. А. Гагарин". Надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом Гагарина украшен головной обтекатель ракеты, передает РИА Новости.

​К старту готовится и интернациональный экипаж корабля: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Утром шестого апреля ракету на специальном железнодорожном составе под охраной доставили на стартовую площадку из монтажно-испытательного корпуса, где осуществлялась ее сборка. После того как ракету установили в вертикальное положение, началась ее подготовка к старту.

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