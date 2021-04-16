В России создадут летающий автомобиль

Аэромобиль "Циклокар" рассчитан на перевозку шести человек, а его максимальная скорость составит 250 километров в час. Дальность полета - до 500 километров.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Российский Фонд перспективных исследований начал создание аэромобиля с циклическими движителями "Циклокар". Летающий автомобиль рассчитан на перевозку до шести человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Полеты первого полноразмерного прототипа "Циклокара", оснащенного полностью электрической силовой установкой, запланированы на 2022 год, рассказали в пресс-службе фонда.

Расчетные габариты "Циклокара" составят 6 метров 20 сантиметров в длину на 6 метров в ширину. Аэромобиль сможет развивать скорость до 250 километров в час. Дальность полета - до 500 километров. Машина будет способна поднимать 600 килограмм груза или перевозить шесть человек.

Создание "Циклокара" проводится в рамках проекта "Циклон", уже произведено предварительное проектирование летающей машины, проведены наземные испытания циклического движителя (циклического ротора) диаметром полтора метра, проведен испытательный полет 60-килограмового прототипа.

"Помимо компактных, по сравнению с вертолетной техникой, габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность - до 30 градусов, и причаливания к вертикальным поверхностям", - сказали в фонде.

"Циклокар" – летательный аппарат, который удерживается и движется в воздухе благодаря циклическим движителям. Среди основных преимуществ таких движителей - быстрое управление вектором тяги на 360 градусов, низкий уровень шума, компактность. При этом циклический движитель - одно из самых сложных в проектировании аэродинамических устройств. Эту задачу в рамках реализации проекта успешно решили ученые и инженеры новосибирского Института теплофизики и его красноярского филиала", - рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

"Ключевая технология отработана, рассчитываем, что технический облик "Циклокара" воплотится в реальный летательный аппарат на горизонте в три года", - добавил он.

Как пояснили в пресс-службе фонда, пилотировать "Циклокар" будет не сложнее, чем управлять современной машиной. Для водителя и пассажиров будет предусмотрена специальная защита от вращающихся лопастей и попадания в них посторонних предметов.

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