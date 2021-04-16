Создатели "Спутник V" призывают изучить исследование Оксфорда по тромбозу

Российский исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи обратился к медрегуляторам по всему миру с призывом внимательно изучить исследование университета Оксфорда о связи между образованием тромбов и использованием различных типов вакцин от COVID-19.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Исследователи Оксфордского университета опубликовали исследование о связи между побочными реакциями в виде образования тромбов и различными типами вакцин против COVID-19.

Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, рабработчик препарата "Спутник V", призывает органы разных стран, регулирующие оборот лекарственных средств внимательно изучить проведенное британскими учеными исследование.

Объектом исследования специалистов стали препараты, выпускаемые фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna, а также вакцины AstraZeneca.

"Оксфордский университет опубликовал важное исследование, основанное на более чем 489 тысяч получателях mRNA-вакцин, которое показывает, что риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca", – написали разработчики "Спутник V" в Twitter.

Они добавили, что риск развития тромбоза церебральной вены – основная причина, по которой многие регуляторы рекомендовали приостановить использование вакцин, производимых AstraZeneca и Johnson & Johnson, – "кажется очень сопоставимым для вакцины AstraZeneca (пять на миллион) и для mRNA-вакцин Pfizer и Moderna (четыре на миллион)".

© Photo : Twitter / Sputnik V Исследование университета Оксфорда связи между образованием тромбов и использованием вакцин от COVID-19.

"При этом риск тромбоза церебральной вены от самого COVID, по-видимому, в восемь раз, а тромбоза воротной вены в 10 раз выше, чем от mRNA-вакцин. Регуляторам следует изучить эти данные, чтобы сделать более содержательные выводы", - добавили разработчики "Спутник V".

© Photo : Twitter / Sputnik V Исследование университета Оксфорда связи между образованием тромбов и использованием вакцин от COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности", сообщает РИА Новости.

Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.

Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.

© Photo : РИА Новости Использование вакцины AstraZeneca в мире

В начале 2021 года в сети появились украденные данные со взломанных серверов EMA, которые показали серьезные проблемы, с которыми Pfizer, производитель mRNA-вакцины, столкнулся при переходе с лабораторного на полномасштабное производство. Данные показали, что целостность РНК образцов полномасштабного производства резко снизилась, что привело к последующему снижению безопасности. Более того, низкая целостность в сочетании с высокой дозировкой означает, что пациент получает более усеченную РНК, которая не создает иммунитет к COVID-19, а вместо этого вызывает дополнительный стресс для иммунитета человека.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova