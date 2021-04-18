16:25 18 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.87
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС

В России заявили о намерении выйти из проекта МКС с 2025 года

© Photo : NASA
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
9410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210418/34431195/v-rossii-zayavili-o-namerenii-vyyti-iz-proekta-mks-s-2025-goda.html

Модули МКС выработали ресурс, станция будет работать до 2024 года, а перспективы международного сотрудничества должны определиться в ходе переговоров, заявили в "Роскосмосе".

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА Новости. Решение, как уточняется, приняли на совещании у президента 12 апреля, в День космонавтики.

Модули МКС выработали ресурс, станция будет работать до 2024 года, а перспективы международного сотрудничества подлежат определению в ходе переговоров, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
Лавров: РФ выступает за переговоры по запрету размещения вооружений в космосе
"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции – 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения. Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Также уточняется, что РФ будет работать над своей национальной станцией. Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования проекта после 2025 года.

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Выставка к 60-летию полета Гагарина в космос откроется в Кремле
Космонавты из РФ поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос
Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Члены королевской семьи на похоронах принца Филиппа.
Великобритания простилась с принцем Филиппом
Из журналистики – в школу полиции
Видео: из журналистики – в школу полиции: как изменить свою жизнь
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться