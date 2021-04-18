В России заявили о намерении выйти из проекта МКС с 2025 года

Модули МКС выработали ресурс, станция будет работать до 2024 года, а перспективы международного сотрудничества должны определиться в ходе переговоров, заявили в "Роскосмосе".

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА Новости. Решение, как уточняется, приняли на совещании у президента 12 апреля, в День космонавтики.

Модули МКС выработали ресурс, станция будет работать до 2024 года, а перспективы международного сотрудничества подлежат определению в ходе переговоров, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции – 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения. Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Также уточняется, что РФ будет работать над своей национальной станцией. Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования проекта после 2025 года.

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года.

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