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Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото

В России разработали экспресс-тест на COVID-19 для тех, кто прошел вакцинацию

© Sputnik / Алексей Майшев
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (181)
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Результат такого исследования будет готов всего через 15 минут, а для его проведения нужна всего одна капля крови.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Российская компания "Рапид БИО" (резидент "Сколково") совместно с "Авивиром" заявила о регистрации первого в стране экспресс-теста для выявления антител к коронавирусу после вакцинации.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Вакцина "Спутник Лайт" проходит регистрацию

Сообщается, что достоверность результата такого теста составляет 96%, причем узнать его можно будет уже через 15 минут посте тестирования. Анализ осуществляется с помощью всего одной капли крови, сообщает РИА Новости. В "Сколково" подчеркнули, что реагенты теста настроены в первую очередь под "Спутник V".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от COVID-19 привились более восьми миллионов человек. Минздрав зарегистрировал три вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств. 

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (181)

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