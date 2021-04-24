Видео: на борт МКС перешел экипаж корабля Crew Dragon

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Экипаж космического корабля Crew Dragon успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС), трансляцию вела НАСА, пишет РИА Новости.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K — NASA (@NASA) April 24, 2021

​Ранее в субботу примерно в 12.08 мск корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к МКС.

"Добро пожаловать на космическую станцию, команда миссии Crew-2! Их прибытие означает, что сейчас на борту нашей орбитальной лаборатории находятся 11 человек, чего не было со времен полета космического шаттла", - написала НАСА в Twitter.

На борт корабля к МКС прилетели астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ. Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

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