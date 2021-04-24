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Выход в открытый космос российских космонавтов, архивное фото.

Видео: на борт МКС перешел экипаж корабля Crew Dragon

© Photo : Роскосмос
Наука и технологии
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/06/33898191.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210424/34514660/Video-na-bort-MKS-pereshel-ekipazh-korablya-Crew-Dragon.html

Ранее космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции.

КИШИНЕВ, 24 апр  – Sputnik. Экипаж космического корабля Crew Dragon успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС), трансляцию вела НАСА, пишет РИА Новости.

​Ранее в субботу примерно в 12.08 мск корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к МКС.

"Добро пожаловать на космическую станцию, команда миссии Crew-2! Их прибытие означает, что сейчас на борту нашей орбитальной лаборатории находятся 11 человек, чего не было со времен полета космического шаттла", - написала НАСА в Twitter.

На борт корабля к МКС прилетели астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ. Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

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