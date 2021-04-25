"Скайп" в СССР 60 лет назад: как он выглядел

В это трудно поверить, но видеосвязь существовала на пространстве СССР уже в 60-х годах прошлого века.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. "Алло, как меня слышно?" - так была озаглавлена газетная статья, вышедшая в советской печати осенью 1961 года. Корреспондент увлеченно рассказывал в ней о передовом, новаторском виде связи: с приставкой видео-.

© Sputnik / С. Лидов Лазерные видеотелефоны

Возможность совершать видеозвонки появилась тогда у ленинградцев - для общения с москвичами и киевлянами. Как отмечает телеграм-канал отдела газет Российской национальной библиотеки, "Ленинградская правда" 17 октября 1961 года писала:

"Теперь, чтобы повидаться с киевлянами или москвичами, надо лишь позвонить по телефону А1-70-85. Работники связи сами пошлют вашему другу или родственнику телеграмму, пригласят его в указанное вами время на московский или киевский видеотелефонный пункт, и "встреча" состоится".

То же издание ранее, 6 октября, сообщало:

"...между Ленинградом, Москвой и Киевом установлена видеотелефонная связь. Правда, ученые еще не нашли способа передавать изображение по обычному телефонному кабелю. Приходится использовать для этого телевизионный кабель. В каждом из трех городов оборудуется специальный междугородний переговорный пункт видеотелефонной связи".

В наши дни наивно звучит, например, такой факт, что просторную кабину-студию "можно было посещать целыми семьями". Но если учесть, насколько сложно было наладить связь не только между бывшими республиками СССР, но и просто между районами, возможность пообщаться по видеотелефону действительно казалась фантастической.

Однако поначалу видеосвязь была доступна не в любое время, а только "в часы, свободные от передач телевизионных программ". Телевидение в те годы лидировало.

Сегодня, во время пандемии, видеосвязь используется не только рядовыми гражданами, но и лидерами мировых держав - для проведения саммитов и конференций. А начиналось все тогда, в эпоху большого технического прорыва и освоения космоса.

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