Роскосмос успешно завершил миссию по доставке 36 спутников на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и партией из 36 космических аппаратов компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный 26 апреля.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Российский разгонный блок "Фрегат" развез все 36 британских спутников связи компании OneWeb по целевой орбите, завершив миссию выведения. Об этом заявил РИА Новости руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Все спутники штатно отделились", – подчеркнул Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и партией из 36 космических аппаратов компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный 26 апреля 2021 года в 01.14 по кишиневскому времени. Пуск посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Первый космонавт планеты изображен на эмблеме миссии.

Предыдущий старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был осуществлен 25 марта. Пуск 26-го числа стал вторым с этого космодрома. Как рассказал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, затем последуют запуски 27 мая и 1 июля. Четыре следующих кластерных пуска по 34 аппарата в каждом будут совершены с Байконура 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 или 26 декабря 2021 года.

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже пять: два с Байконура, два с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 146 спутников. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 182.

OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022-го развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

Примечательно, что система OneWeb не имеет разрешения на предоставление услуг на территории России. В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в РФ для работы своих спутников. Компания сообщала, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности. По открытым данным, 84% акций OneWeb принадлежит правительству Великобритании и индийскому миллиардеру Сунил Бхарти Миттал (Sunil Bharti Mittal).

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