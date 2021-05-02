Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно вернулся на Землю

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе в воскресенье утром. Международный экипаж находился на МКС на корабле с ноября прошлого года.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути успешно покинули капсулу вернувшегося из полета на Международную космическую станцию корабля Crew Dragon, сообщает РИА Новости. Трансляцию события вели в НАСА.

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе в 09.57 в воскресенье. Международный экипаж прилетел на МКС на корабле в ноябре 2020 года, их миссия продолжалась около шести месяцев.

В конце апреля им на смену прибыл другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке. В настоящее время на станции также находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американец Марк Ванде Хай, которые ранее прилетели на МКС на корабле "Союз МС-18".

Первым капсулу корабля покинул Хопкинс, вслед за ним – Гловер, Уолкер и Ногути. Астронавты вышли из кабины с помощью сотрудников компании SpaceX, которой принадлежит космический корабль. Теперь им предстоит пройти медосмотр, затем астронавтов на вертолете доставят в город Пенсакола, а после на самолете НАСА – в Хьюстон. После приводнения корабля сообщалось, что экипаж чувствует себя хорошо.

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