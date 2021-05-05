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Звездное небо во время метеорного потока. Иллюстративное фото

Пятого мая наступит пик метеорного потока Майские Аквариды

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210505/34632758/pyatogo-maya-nastupit-pik-meteornogo-potoka-mayskie-akvaridy.html

Наилучшие условия для наблюдения метеорного потока Майские Аквариды из созвездия Водолея сложатся в ночь с 4 на 5 и с 5 на 6 мая.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. В период пика метеорного потока эта-Аквариды (также именуемый Майскими Акваридами) в небе можно будет наблюдать до 50 метеоров в час. Об этом сообщает РИА Новости.

Russia: Possible meteor caught on camera lighting up Yakutia sky
© Ruptly
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Прародительницей метеорного потока эта-Аквариды является знаменитая комета Галлея, орбиту которой Земля пересекает дважды – в мае с ней связан метеорный поток Майские Аквариды, а в октябре — Ориониды, рассказал агентству астроном Александр Якушечкин. 

Особенностью потока является огромная скорость метеоров, отметил астроном. Это обусловлено тем, что метеорные частицы потока движутся навстречу Земле, таким образом, взаимная скорость частиц метеорного потока и Земли в ее движении вокруг Солнца складываются. 

Наблюдать поток можно уже с 2 часов ночи и есть шансы увидеть метеоры, вылетающие прямо из-за горизонта. Наблюдениям в этом году помешает убывающая Луна, которая восходит 5 мая в 3.20 и своим блеском затмит часть неярких метеоров, добавил Якушечкин.

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