У Китая будет собственная система спутникового интернета

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Формирование глобальной системы спутникового интернета в КНР поручено специально созданной правительством Китая компании China Satellite Network Group, передает REGNUM со ссылкой на газету South China Morning Post.

Отмечается, что пока подробной информации о вновь созданной компании нет, известно только, что она будет размещена в 140 километрах от столицы Поднебесной, в городе Баодин.

Компания будет ответственна за создание специальных спутников, которые предоставят доступ к широкополосному интернету. Правительство Китая в сентябре прошлого года проинформировало Международный союз электросвязи (МСЭ) о том, что страна намерена создать систему спутникового интернета, для чего будет задействовано порядка 13 тысяч спутников.

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