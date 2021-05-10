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У Китая будет собственная система спутникового интернета

© Depositphotos / Stori
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210510/34694323/U-Kitaya-budet-sobstvennaya-sistema-sputnikovogo-interneta.html

Для формирования глобальной системы спутникового интернета правительство Поднебесной создало специальную компанию.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Формирование глобальной системы спутникового интернета в КНР поручено специально созданной правительством Китая компании China Satellite Network Group, передает REGNUM со ссылкой на газету South China Morning Post.

Луна во время частичного лунного затмения в небе Каира
REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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Отмечается, что пока подробной информации о вновь созданной компании нет, известно только, что она будет размещена в 140 километрах от столицы Поднебесной, в городе Баодин.

Компания будет ответственна за создание специальных спутников, которые предоставят доступ к широкополосному интернету. Правительство Китая в сентябре прошлого года проинформировало Международный союз электросвязи (МСЭ) о том, что страна намерена создать систему спутникового интернета, для чего будет задействовано порядка 13 тысяч спутников.

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