Китайский зонд впервые успешно сел на поверхность Марса

В ночь на субботу китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" успешно приземлился на поверхность Марса.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. В рамках первой китайской миссии по исследованию Марса космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой Национальное космическое управление Китая.

"Аппарат "Тяньвэнь-1" 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе", – цитирует сообщение агентства РИА Новости.

Нынешняя экспедиция к Марсу продолжалась почти 10 месяцев. "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля он успешно вышел на орбиту ожидания Марса. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.

С успешной посадкой зонда на Марс Китай поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Приветственные слова он разместил в своем Telegram-канале.

При этом Рогозин также напомнил, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars. "Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной", – написал глава госкорпорации.

Заместитель руководителя NASA по научным вопросам Томас Цурбухен также прокомментировал успешную посадку китайского зонда.

"Поздравляю команду Китайского национального космического управления (CNSA) с успешной посадкой первого китайского марсохода", — написал Цурбухен в Twitter.

Congratulations to CNSA’s #Tianwen1 team for the successful landing of China’s first Mars exploration rover, #Zhurong! Together with the global science community, I look forward to the important contributions this mission will make to humanity’s understanding of the Red Planet. pic.twitter.com/KexElIu8OH — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) May 15, 2021

​Он выразил надежду, что посадка китайского зонда внесет важный вклад в исследование Марса.

Миссия "Тяньвэнь-1" включает в себя выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova