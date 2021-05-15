Китайский зонд впервые успешно сел на поверхность Марса

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. В рамках первой китайской миссии по исследованию Марса космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой Национальное космическое управление Китая.
"Аппарат "Тяньвэнь-1" 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе", – цитирует сообщение агентства РИА Новости.
Нынешняя экспедиция к Марсу продолжалась почти 10 месяцев. "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля он успешно вышел на орбиту ожидания Марса. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.
С успешной посадкой зонда на Марс Китай поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Приветственные слова он разместил в своем Telegram-канале.
При этом Рогозин также напомнил, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars. "Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной", – написал глава госкорпорации.
Заместитель руководителя NASA по научным вопросам Томас Цурбухен также прокомментировал успешную посадку китайского зонда.
"Поздравляю команду Китайского национального космического управления (CNSA) с успешной посадкой первого китайского марсохода", — написал Цурбухен в Twitter.
Congratulations to CNSA’s #Tianwen1 team for the successful landing of China’s first Mars exploration rover, #Zhurong! Together with the global science community, I look forward to the important contributions this mission will make to humanity’s understanding of the Red Planet. pic.twitter.com/KexElIu8OH— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) May 15, 2021
Он выразил надежду, что посадка китайского зонда внесет важный вклад в исследование Марса.
Миссия "Тяньвэнь-1" включает в себя выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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