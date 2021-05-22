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Ученые разрабатывают вакцину против вируса птичьего гриппа

В России разрабатывают вакцину против вируса, и это не COVID

© Sputnik / Виталий Аньков
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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Пандемия коронавируса на время отвлекла внимание от других, не менее серьезных инфекций, которые требуют пристального внимания ученых.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8 разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", об этом в субботу сообщил гендиректор центра Ринат Максютов, передает РИА Новости.

"Существует широкое разнообразие субтипов, вариантов (птичьего гриппа – прим. ред.). Есть варианты, обладающие летальностью более 50%, с субтипом H5N1. Если мы говорим о варианте H5N8, который впервые инфицировал человека, и это мы документально подтвердили в феврале текущего года, то нами уже разработан вакцинный штамм", - сказал он на марафоне "Новое знание".

Куры. Архивное фото
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
В мире зафиксированы два случая вспышки птичьего гриппа
Максютов пояснил, что специалисты "Вектора" в марте 2021 года методами обратной генетики получили вакцинный штамм против вируса типа H5N8 и в дальнейшем, если производственная задача получения вакцины будет поставлена, ее можно будет решить, используя существующие производственные мощности.

"Здесь прототип вакцины создан. При необходимости она может быть масштабирована", - сказал он.

Максютов пояснил, что в феврале этого года "Вектор" документально подтвердил возможность передачи человеку вируса птичьего гриппа субтипа H5N8.

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