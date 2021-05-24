Рогозин рассказал о трансформации РКЦ "Прогресс" по примеру SpaceX

Гендиректор Роскосмоса рассчитывает через два-три года перевернуть представление об отечественной космонавтике.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" идет по пути компании Илона Маска SpaceX, в которой налажено и производство, и предоставление космических услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

"Одна из наших компаний примерно идет по этому пути, это Ракетно-космический центр "Прогресс", – сказал Рогозин на конференции Startup Village.

Он отметил, что у SpaceX есть средства для выведения и производства космических аппаратов, а также "есть конечный этап этой пищевой цепочки – операторские компании, которые покупают у него же сигнал с орбитальной группировки".

Также Рогозин назвал Маска космическим капиталистом, а его компанию SpaceX интересной.

"У нас нет таких людей, как Илон Маск, который, скажем так, такой космический капиталист. Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала. Чтобы эти люди понимали, что на них делает ставку общество. Такая поддержка необходима", – сказал Рогозин.

Кроме того, гендиректор Роскосмоса рассчитывает через два-три года перевернуть представление об отечественной космонавтике.

"В ближайшие два-три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике", – сказал он.

РКЦ "Прогресс" производит продукцию военного назначения, ракеты и спутники для Роскосмоса, выполняет контракты на производство ракет по заказу европейской компании Arianespace.

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