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Президент РФ Владимир Путин

Путин рассказал об испытании зенитных ракетных систем С-500

© Sputnik / Сергей Ильин
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20210525/34876242/putin-rasskazal-ob-ispytanii-zenitnykh-raketnykh-sistem-s-500.html

Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению систем "класса земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Испытания зенитных ракетных систем С-500 близятся к завершению, после чего они будут поставлены на вооружение российской армии. Об этом заявил, открывая серию совещаний по оборонной тематике в Сочи, президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"В Воздушно-космических силах около 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются", - сказал Путин.

Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.

Первые комплексы зенитных ракетных систем С-500 могут поступить на вооружение Южного военного округа, сообщил ранее командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
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Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению систем "класса земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты.

Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

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