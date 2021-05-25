Путин рассказал об испытании зенитных ракетных систем С-500

Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению систем "класса земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Испытания зенитных ракетных систем С-500 близятся к завершению, после чего они будут поставлены на вооружение российской армии. Об этом заявил, открывая серию совещаний по оборонной тематике в Сочи, президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"В Воздушно-космических силах около 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются", - сказал Путин.

Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.

Первые комплексы зенитных ракетных систем С-500 могут поступить на вооружение Южного военного округа, сообщил ранее командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению систем "класса земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты.

Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

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