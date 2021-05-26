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Астероид

К Земле несутся два астероида: статуя Свободы и Эйфелева башня

© CC0 / Pixabay / 9866112
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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По прогнозам астрономов, эти крупные небесные тела приблизятся к нашей планете в самое ближайшее время.

КИШИНЕВ, 26 мая  – Sputnik. На достаточно близком расстоянии от Земли пролетят два крупных астероида, это произойдет 27 мая и 1 июня, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения НАСА.

Астероид.
© AFP 2021 / HO / NASA
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Первый космический объект под названием 2021 JF1 больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке, — от 94 до 210 метров в диаметре. Он движется со скоростью около 17 километров в секунду и пролетит рядом с нашей планетой 27 мая.

НАСА отнесла его к одним из самых опасных околоземных объектов группы "Аполлон".

Второй астероид — 2021 КТ1 — летит со скоростью около 18 километров в секунду, а его диаметр составляет от 150 до 330 метров (можно сравнить с Эйфелевой башней в Париже). Астрономы считают, что он приблизится к Земле 1 июня и пройдет на расстоянии 13 миллионов километров от нее.
Астероиды — относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.

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