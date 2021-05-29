РФ зарегистрировала рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд

Прошлый российский рекорд из 58 подряд успешных космических пусков был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Проведенный старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском, такого еще не было в современной истории России, пишет РИА Новости.

© Photo : Пресс-служба Роскосмоса Запуск РН "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"

Прошлый российский рекорд из 58 подряд успешных космических пусков был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

Безаварийная серия стартовала после памятного пилотируемого запуска в октябре 2018 года, когда из-за аварии при разделении ступеней ракеты "Союз-ФГ" был прерван полет к Международной космической станции корабля "Союз МС-10". Благодаря системе аварийного спасения российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились.

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За прошедшие после той нештатной ситуации два с половиной года Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 – с Плесецка, шесть – с Восточного и семь – с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения – за этот же срок в мире произошли 18 аварийных космических пусков: восемь – в Китае, три – в Иране, три – в США, два – во Франции и два – в Новой Зеландии.

Безаварийная серия последовала за чередой ежегодных нештатных ситуаций при российских космических пусках. Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах было по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах – по две, в 2014 году – три, в 2011 году – четыре.

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В марте 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" сделает все, чтобы сохранить безаварийность стартов космических ракет, пусть это и очень непростая задача.

И госкорпорации на этом поприще есть куда стремиться – в советское время был установлен рекорд из 185 подряд успешных космических пусков в период с января 1983 по ноябрь 1984 года.

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